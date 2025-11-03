Investiguen un centre d'educació especial de Blanes per possibles maltractaments

El Departament d'Educació ha obert un expedient a un centre d'educació especial de Blanes per presumptes maltractaments a alumnes amb autisme. Segons ha avançat La Vanguardia, van ser els mateixos docents del centre els qui van denunciar que es produïen agressions verbals i físiques, com estirades d'orella o bufetades.
La conselleria indica que la primera inspecció va recollir versions contradictòries dels fets i no s'han pogut demostrar les conductes denunciades. Ara bé, sí que han detectat elements de millora en la gestió del centre i ja s'han proposat nombroses mesures. A més, Educació ha destinat un inspector extra al centre i ha desmentit categòricament que Inspecció hagi intentat entorpir les denúncies.
Per la seva banda, l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, ha assegurat que seguirà el cas de prop i ha explicat que no tenia coneixement dels fets. El batlle ha defensat la feina feta tant per part de l’AFA com de la direcció de l’escola.