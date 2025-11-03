EDUCACIÓ

Investiguen un centre d'educació especial de Blanes per possibles maltractaments

Els mateixos docents haurien denunciat agressions verbals i físiques, com estirades d'orella o bufetades, a nens amb autisme

Redacción

Barcelona |

El centre d'educació especial Ventijol de Blanes
El centre d'educació especial Ventijol de Blanes | Gerard Vilà/ACN

El Departament d'Educació ha obert un expedient a un centre d'educació especial de Blanes per presumptes maltractaments a alumnes amb autisme. Segons ha avançat La Vanguardia, van ser els mateixos docents del centre els qui van denunciar que es produïen agressions verbals i físiques, com estirades d'orella o bufetades.

La conselleria indica que la primera inspecció va recollir versions contradictòries dels fets i no s'han pogut demostrar les conductes denunciades. Ara bé, sí que han detectat elements de millora en la gestió del centre i ja s'han proposat nombroses mesures. A més, Educació ha destinat un inspector extra al centre i ha desmentit categòricament que Inspecció hagi intentat entorpir les denúncies.

Per la seva banda, l’alcalde de Blanes, Jordi Hernández, ha assegurat que seguirà el cas de prop i ha explicat que no tenia coneixement dels fets. El batlle ha defensat la feina feta tant per part de l’AFA com de la direcció de l’escola.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer