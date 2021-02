Interior i Mossos es reuneixen per analitzar els aldarulls d'ahir a Catalunya arran l'empresonament de Pablo Hasel

El conseller d’interior en funcions, Miquel Sàmper, es reuneix aquest matí amb el major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, el director general, Pere Ferrer i altres comandaments del cos per analitzar els aldarulls d’aquesta passada nit a Catalunya en les protestes per la detenció i empresonament del raper Pablo Hasel.

Els incidents han deixat 15 detinguts, 33 ferits, entre ells, 17 agents dels Mossos i danys en el mobiliari urbà i a la comissaria de Vic, que va ser atacada per un grup de manifestants. A més, a Barcelona, una jove podria perdre un ull després del tret presumptament d'una bala de foam.

Noves concentracions

La plataforma “Llibertat Pablo Hasel” ha convocat per aquesta tarda una concentració davant la presó de Ponent, a Lleida, on el raper ha passat ja la seva primera nit. També s’han convocat noves marxes en diverses ciutats per protestar contra el seu empresonament.