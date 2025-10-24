Impulsar l'ecologia que protegeix davant el canvi climàtic

Els fenòmens meteorològics extrems, com les DANA o les sequeres que han afectat particularment Catalunya aquests últims anys, evidencien la urgència d’actuar davant els efectes del canvi climàtic. En aquest context, Veolia reforça el seu compromís amb la transformació ecològica a través de solucions innovadores en la gestió de l’aigua, l’energia i els residus, amb l’objectiu d’adaptar-se i mitigar l’impacte d’aquesta crisi global.
Cada 24 d’octubre se celebra el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic, una jornada per conscienciar sobre les conseqüències d’aquest fenomen en la salut, els ecosistemes i l’equilibri socioeconòmic. Veolia, com a empresa referent en descarbonització i gestió eficient dels recursos, treballa per impulsar una “ecologia que protegeix”, un model que uneix el progrés humà i la preservació del medi ambient.
L’ecologia que protegeix
Aquest enfocament es concreta en el programa estratègic GreenUp, que es basa en tres grans objectius: descarbonitzar, descontaminar i regenerar. La companyia aposta per la innovació i la digitalització —amb tecnologies com bessons digitals, IoT, big data o intel·ligència artificial generativa— per millorar l’eficiència operativa i anticipar incidències, contribuint així a crear infraestructures més sostenibles i resilients davant el canvi climàtic.
Un exemple d’aquest compromís és el PERTE RESSONA, el projecte de digitalització del cicle integral de l’aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona, impulsat per Aigües de Barcelona (grup Veolia). Reconegut pel Ministeri per a la Transició Ecològica, aquest projecte pioner busca reduir un 8% les emissions de gasos d’efecte hivernacle, un 5% la petjada hídrica i un 9,5% el consum energètic. La iniciativa està cofinançada pel MITERD (Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic), l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) i l’ACA (l’Agència Catalana de l’Aigua).
Alternatives per assegurar la disponibilitat de l’aigua
La creixent escassetat d'aigua a Espanya exigeix una gestió diversificada dels recursos hídrics per no dependre exclusivament de les fonts d'aigua convencionals i de les condicions climàtiques. Per garantir la disponibilitat d’aigua davant l’escassetat, Veolia desplega dues estratègies principals: la reutilització d’aigües residuals tractades, com a l’ecofactoria del Baix Llobregat, i la dessalinització d’aigua marina i salobre, amb exemples destacats com la planta de Badia de Palma, a Mallorca. Avui, el 18% de les dessalinitzadores del món utilitzen tecnologia Veolia i a Espanya, l’empresa reutilitza aproximadament el 15% de les aigües residuals tractades.
Energies renovables per a un futur més sostenible
En l’àmbit energètic, la companyia lidera la eficiència i la generació d’energia local descarbonitzada, mitjançant solucions com la biomassa forestal —que redueix el risc d’incendis i produeix energia verda— o la geotèrmia, que aprofita la calor del subsòl com a font neta i inesgotable. Destaquen també projectes com Ecoenergies Barcelona, la primera xarxa urbana del món que combina fred ecològic i calor renovable, fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Veolia.
Transformar els residus en recursos
Pel que fa a la gestió de residus, Veolia impulsa cadenes de valor veritablement circulars que transformen residus en matèries primeres d’alta qualitat. Un exemple és el Centre Integral de Valorització del Maresme, a Mataró, que tracta 280.000 tones anuals de residus. D’altra banda, pel que fa a la gestió de fangs de depuració, el 100% de les més de 230.000 tones generades el 2024 per les depuradores gestionades per Aigües de Barcelona van ser valoritzades, estalviant prop de 15.000 tones d’emissions de CO₂.
Amb aquesta gestió integrada dels àmbits de l’aigua, l’energia i els residus, Veolia reafirma el seu paper com a actor clau en la lluita contra el canvi climàtic, apostant per la innovació i la sostenibilitat com a motors d’una veritable transformació ecològica.