La importància de la figura de l'orientador als centres educatius

Acabem aquesta setmana de la formació parlant d’una figura molt fonamental en tot aquest procés...els orientadors. El sistema educatiu està pensat perquè els joves hagin de triar a què es volen dedicar en un futur quan potser no estan prou preparats per fer-ho. En aquest punt és on entren en joc els orientadors, que no només assessoren als alumes a l’hora de triar sinó que els acompanyen al llarg de tota la seva etapa acadèmica. Per això, avui ha vingut a La Ciutat l’Alicia Prats, orientadora a l’institut Escola de Sabadell i membre del Copec, qui ens ha explicat que "entre les tasques que tenim, dediques moltes hores a l'atenció directa a l'alumnat per assessorar".

"També, com experts, ens ocupen guiar als docents i drectius", explica. "Un dels grans problemes és que aquests alumnes han de triar molt aviat i tenen molts dubtes", diu. "Aquestes persones tenen molta pressió afegida per part de les families, tenen moltes preocupacions i pensem que l'orientació s'hauria de fer durant tota la vida", conclou l'Alicia Prats.