Illa manté la confiança en Zapatero malgrat la investigació pel cas Plus Ultra i descarta un avançament electoral a Espanya

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat la seva confiança en l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i ha invocat el respecte per la presumpció d'innocència i l'Estat de dret. "Crec i confio en el president Zapatero, això no és una selva", ha defensat Illa, en una entrevista a La Sexta. Així mateix, creu que la legislatura espanyola"ha d'aguantar" perquè "té raons per fer-ho" i ha demanat no confondre el cas amb la gestió de Pedro Sánchez.
Esquerra demana explicacions però qüestiona els atestats policials
La portaveu d’Esquerra Republicana, Esther Capella, ha reclamat a Zapatero que ofereixi “totes les explicacions pertinents”. Tot i això, ha posat en dubte l’objectivitat dels informes policials que han originat la investigació. Capella ha remarcat que, abans de parlar d’eleccions anticipades, el president espanyol Pedro Sánchez ha de complir els acords pactats amb els republicans.
Els comuns preveuen un “mal final” per a Zapatero i fixen les línies vermelles per a Sánchez
El portaveu dels comuns, David Cid, ha pronosticat un “mal final” per a l’etapa de Zapatero com a expresident si es confirmen les sospites. Tot i això, considera que no cal avançar les eleccions mentre no es demostri cap connexió entre Zapatero i Sánchez.
Junts exigeix explicacions urgents però descarta una moció de censura
La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha reclamat explicacions immediates tant a Zapatero com al PSOE. Malgrat això, ha descartat impulsar ara per ara una moció de censura contra Sánchez.
Des de Vox, el portaveu parlamentari Joan Garriga ha acusat els partits independentistes de ser “còmplices” i de permetre que els casos de corrupció afectin la governabilitat de l’Estat.