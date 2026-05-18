Illa i Junqueras fan una primera escenificació de l’acord de pressupostos durant la presentació de la Línia Orbital Ferroviària

Salvador Illa i Oriol Junqueras han fet aquest dilluns la primera escenificació pública de l’acord de pressupostos durant la presentació de la futura Línia Orbital Ferroviària. Tots dos líders s’han mostrat somrients i han escenificat la bona sintonia amb una encaixada de mans, hores abans que Esquerra reunís el Consell Nacional per avalar el suport als comptes de la Generalitat.
La nova infraestructura, que ha d’unir el Maresme amb el Garraf sense passar per Barcelona, ha estat presentada com un projecte clau per transformar el model econòmic i social del país. Illa ha agraït la predisposició d’Esquerra a arribar a acords, mentre que Junqueras ha assegurat que els republicans estaran sempre oberts a pactar amb els socialistes si això contribueix a millorar la vida dels catalans.
L’escenificació arriba en un moment en què l’acord pressupostari sembla imminent, tot i que encara no s’han fet públics els detalls que han permès desbloquejar les negociacions. Esquerra manté la demanda que els 5.200 milions d’euros necessaris per construir els 120 quilòmetres de la línia siguin finançats per l’Estat. Illa ha deixat entreveure que aquesta podria ser la fórmula, a les portes de la reunió bilateral Estat-Generalitat prevista per aquest dimecres, on es podrien concretar nous acords amb el vistiplau del PSOE.
Paral·lelament, Esquerra celebra un Consell Nacional extraordinari per informar els responsables territorials de la decisió de l’executiva sobre el suport als pressupostos. Segons fonts del partit, no es preveu cap votació interna, una decisió que ha generat malestar en una part de la militància.