Illa anuncia 400 milions en ajudes i exigeix responsabilitat a petrolieres i partits en plena crisi energètica

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dilluns un primer paquet d’ajudes de 400 milions d’euros i un total de 40 mesures per afrontar l’escalada de preus del petroli i del gas arran de la guerra a l’Iran. Tot i que encara no n’ha detallat el contingut, el Govern preveu ajudes directes i rebaixes d’impostos destinades a les famílies més vulnerables i als sectors econòmics més afectats. L’anunci s’ha fet en una jornada econòmica organitzada pel diari Expansión, que ha reunit representants del sector bancari, petrolier i gasístic. Illa ha avançat que aquest paquet complementarà els 5.000 milions d’euros anunciats pel govern espanyol divendres passat.
El president ha demanat unitat política i ha advertit als partits de l’oposició que no aprofitin la crisi per buscar rèdit partidista. També ha fet una crida a les empreses del petroli i del gas perquè actuïn amb responsabilitat social i evitin ampliar beneficis en un moment de tensió econòmica i geopolítica.
La rebaixa de l’IVA del 21% al 10% ja es nota a les benzineres: la benzina 95 i el dièsel han baixat 20 cèntims per litre, mentre que el gasoil agrícola s’ha reduït 10 cèntims gràcies a una bonificació addicional. Els experts apunten que els preus podrien continuar a la baixa els pròxims dies, tot i que recorden que la volatilitat del mercat del cru dificulta qualsevol previsió.
En el marc de les jornades d’Expansión, els presidents de Repsol i Naturgy han enviat un missatge de tranquil·litat. Antonio Brufau ha defensat la rebaixa fiscal —recordant que els impostos representen el 50% del preu final de la gasolina— i ha garantit que hi ha reserves de petroli per més de 100 anys. Per la seva banda, Francisco Reynés (Naturgy) ha assegurat que Espanya no té risc de quedar-se sense gas, ja que la seva dependència del subministrament que passa per l’estret d’Ormuz és “mínima”.
Tots dos dirigents s’han mostrat optimistes i creuen que el conflicte podria tenir una fi relativament propera, després que Donald Trump hagi ordenat frenar els bombardejos sobre instal·lacions energètiques iranianes en constatar “avenços positius” en les negociacions amb Teheran.