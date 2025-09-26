Honestedat o excuses?

És divendres, i això vol dir que arriba a La Ciutat el moment de que el Lluis Soler en plantegi un dilema sobre un tema molt important i complicat de debatre, i amb el que l'equip i els oients es trenquen el cap per posicionar-se. El d'avui que ens planteja és el següent: imagini que li proposen un pla al qual no li apeteix anar. Què fa? És dels que posen una excusa, o prefereix ser honest i dir que no té ganes d'anar? Per tant el dilema és: ser honest o posar excuses?
El Lluis Soler, la Miriam Franch, i el Gerard Sanz són dels que prefereixen anar amb la veritat per davant i explicar les coses des de la honestitat, tot i que sempre s'ha de dir alguna mentira pietosa. El David Tirado, en canvi, assegura que amb la passa del temps cada vegada és més honest, però que encara és dels que posa excuses.
Vostè quin tipus de persona és?