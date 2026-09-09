Un hidrogel injectable que pot revolucionar la quimioteràpia

Un equip d’investigadors ha desenvolupat un hidrogel injectable d’origen natural que actua com un dipòsit de quimioteràpia al costat del tumor. La tecnologia s’ha provat inicialment en càncer d’ovari i glioblastoma i ha aconseguit alliberar aproximadament el 70% del fàrmac durant catorze dies, mantenint la seva estructura durant més de tres setmanes en condicions fisiològiques.
Fernanda Andrade, professora de la Universitat de Barcelona i investigadora al Vall d’Hebron Institut de Recerca durant el desenvolupament del projecte, ha explicat a La Ciutat que l’objectiu és concentrar el tractament a la zona afectada i evitar que el fàrmac circuli innecessàriament per tot l’organisme.
Un dipòsit que allibera el fàrmac a poc a poc
A diferència de la quimioteràpia convencional, que s’administra per via intravenosa i es distribueix per tot el cos, l’hidrogel s’injectaria a prop del tumor perquè alliberés progressivament el medicament.
“El que volem és col·locar el fàrmac a prop del tumor, com si el gel fos un dipòsit que l’allibera a poc a poc”, ha assenyalat Andrade. D’aquesta manera, es podria augmentar l’eficàcia del tractament a la zona afectada i reduir l’exposició de la resta de l’organisme.
La investigadora recorda que la quimioteràpia també afecta cèl·lules sanes i pot provocar caiguda dels cabells, problemes en diferents òrgans, dolor i altres conseqüències físiques i psicològiques. Per això, afirma que el projecte té com a principal prioritat “millorar la qualitat de vida del pacient i aconseguir que els cicles de quimioteràpia siguin més fàcils de suportar”.
Menys desplaçaments a l’hospital
L’alliberament sostingut del fàrmac també podria reduir el nombre d’administracions necessàries i, per tant, les visites i les hores que els pacients han de passar a l’hospital.
L’equip ha entrevistat persones amb tumors de la zona peritoneal, especialment pacients amb càncer d’ovari, amb la col·laboració de l’Associació Espanyola Contra el Càncer. Segons Andrade, els participants van identificar els efectes secundaris i els desplaçaments constants al centre sanitari com alguns dels aspectes més difícils del tractament.
“A vegades estem molt enfocats a aconseguir que el tractament sigui efectiu, però ens oblidem d’intentar que sigui tan fàcil i poc agressiu com sigui possible per al pacient”, ha advertit la professora.
Una plataforma adaptable a cada pacient
Els investigadors plantegen l’hidrogel com una plataforma que podria incorporar diferents medicaments segons el tumor i les necessitats de cada persona. En els casos en què sigui possible operar, es podria aplicar després de la intervenció per actuar contra les cèl·lules tumorals que haguessin quedat a la zona. Quan la cirurgia no fos viable, es podria injectar directament al voltant del tumor.
El sistema està pensat principalment per a tumors localitzats o amb poca metàstasi. En canvi, quan el càncer ja s’ha estès per diverses parts del cos, continuaria sent necessari un tractament sistèmic que permetés arribar a totes les zones afectades.
A més de la quimioteràpia convencional, la plataforma també podria adaptar-se en el futur per administrar localment altres components terapèutics, inclosos tractaments d’immunoteràpia.