La guerra i l'oportunitat del vehicle elèctric

En plena crisi del petroli derivada del conflicte amb l’Iran, el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha defensat que el context geopolític actual pot esdevenir una oportunitat per impulsar el vehicle elèctric i reduir la dependència energètica exterior. Sàmper ha fet una crida a accelerar l’adquisició d’aquest tipus de vehicles i a aprofitar el moment per consolidar un canvi de model de mobilitat.
Aquest canvi ja comença a reflectir-se a Catalunya. Segons les darreres dades fetes públiques pel Departament, un de cada quatre cotxes nous matriculats és electrificat, amb un increment molt notable en només un any: del 15% aproximadament s’ha passat a prop del 24%. Paral·lelament, s’han mobilitzat més de 125 milions d’euros i s’han instal·lat 2.500 punts de recàrrega durant el primer any del pla de desplegament.
El conseller defensa que aquestes xifres confirmen un clar canvi de tendència, després d’un període marcat pels dubtes sobre el ritme de venda del vehicle elèctric. En aquest sentit, Sàmper ha subratllat que “l’augment de les matriculacions i el desplegament progressiu de la infraestructura demostren que el vehicle elèctric ja no és una aposta de futur, sinó una realitat creixent al país”.
En paral·lel, el sector industrial també mostra signes d’interès creixent per Catalunya. Aquest dimecres, el president de la companyia automobilística xinesa Chery, Yin Tongyue, ha visitat el país en una trobada amb institucions locals i ha recorregut les instal·lacions de Cornellà de Llobregat, on està previst que s’ubiqui el nou centre d’Investigació i Desenvolupament de l’empresa.
El Govern confia que l’arribada de nous projectes industrials vinculats al vehicle elèctric, sumada al desplegament de punts de recàrrega i a l’empenta del mercat, permeti consolidar aquesta transició i reforçar la sobirania energètica en un context internacional marcat per la inestabilitat.