El Govern preveu construir 214.000 habitatges i la majoria seran a Barcelona i la seva àrea metropolitana

El pla, que es presentarà dimarts al Consell Executiu, preveu que un 60% dels sectors prioritzats es trobin a Barcelona i la seva àrea metropolitana, on la pressió immobiliària és més alta. L’objectiu és donar resposta a la manca d’habitatge i garantir que entre un 40% i un 50% dels pisos siguin assequibles.
L’Incasòl actuarà com a administració responsable i tindrà dret al 15% dels drets edificables per destinar-los a habitatge protegit. El finançament seguirà el model del Pla 50.000, amb rendibilitat assegurada per als promotors (entre el 4% i el 6%).
El projecte és d’una magnitud sense precedents: preveu la construcció de 214.000 habitatges amb una inversió pública de 8.000 milions d’euros. La major part d’aquestes promocions es concentraran a Barcelona i la seva rodalia, on la demanda és més elevada. El Govern vol que fins a la meitat dels pisos siguin assequibles, amb l’Incasòl com a actor clau per garantir habitatge protegit. Tot i això, el ritme d’execució dependrà de la tramitació urbanística: només 26 sectors estan pràcticament a punt per edificar, mentre que la resta requereix processos complexos. Per accelerar-ho, el Consell Executiu aprovarà modificacions normatives que permetin agilitzar la maquinària administrativa. A més, el pla incorpora una estratègia financera que assegura rendibilitat als promotors, amb l’objectiu d’incentivar la construcció i fer viable el projecte.
Segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, el pla “prioritza bosses d’habitatge de més de 1.000 unitats” i permetrà accelerar la transformació urbanística amb convocatòries que començaran a publicar-se a partir de gener.