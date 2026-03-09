El Govern té menys de dues setmanes per trobar el desllorigador dels Pressupostos

El PSC ha reivindicat que totes les parts implicades ja han expressat reiteradament “el seu compromís amb la recaptació i gestió total de l’impost”. I ara el que toca -diu el partit- és esperar que la vicepresidenta primera del Govern central, María Jesús Montero, convoqui un nou Consell de Política Fiscal i Financera “per seguir-hi treballant”.
Així les coses, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha assenyalat que les discrepàncies amb ERC és perquè la “immediatesa” que volen els republicans és incompatible amb els “tempos” que requereix el procés legislatiu per traspassa l’IRPF.
Els Comuns, de la seva banda, adverteixen l’Executiu que la manca de Pressupostos no ha de ser una excusa per aturar les polítiques d’habitatge, i molt concretament la regulació de les compres especulatives.
“El Govern ha de desenvolupar les eines que hem posat per garantir el dret a l’habitatge en el context que sigui. Continuarem exigint la regulació de les compres especulatives passi el que passi”, ha avisat la coordinadora de la formació morada, Candela López.