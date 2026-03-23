Govern i ERC comencen a negociar formalment els Pressupostos

Govern i ERC han pres el botó de reinici per desvincular els Pressupostos de la recaptació de l’IRPF, però a partir d’aquí cap de les dues bandes vol ensenyar les seves cartes per arribar a una entesa.
El soci d’investidura manté la recaptació de l’IRPF com a condició “irrenunciable”, però aquesta carpeta la negociarà “paral·lelament als Pressupostos”. Tot i així, ERC adverteix que només els aprovaran “si Catalunya guanya en sobirania”.
Ara bé, el portaveu Isaac Albert no assenyala quines competències posaran sobre la taula. “Aquesta legislatura té el sentit de guanyar espais de sobirania. I això vol dir que l’Estat deixi de tenir espais de poder que té a Catalunya perquè els guanyi la Generalitat”, ha afirmat.
El PSC també guarda silenci sobre les negociacions amb ERC. La portaveu del PSC, Lluïs Moret, ha indicat que “el més important a les negociacions és la discreció i la prudència”, en tot cas, ha destacat que “ningú s’ha aixecat de la taula”.
“Ningú ha parlat de trencar les relacions i tothom té clar que la relació entre el PSC i ERC és absolutament estratègica per a Catalunya”, ha conclòs Moret.