La Generalitat xifra en més de 800 els refugiats que han arribat a Catalunya

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha recordat que Catalunya “és el territori de l’Estat amb una comunitat ucraïnesa més important i, en el moment de fugir d’un conflicte armat, les persones tendeixen a anar allà on tenen una xarxa familiar, amics i persones de les seves mateixes localitats”. Verge ha explicat que la taula de contingència – formada per Govern, ens locals, entitats d’acollida i associacions de la comunitat ucraïnesa – ha establert un pla de primera acollida per facilitar recursos residencials, assessorament jurídic i psicològic i serveis d’escolarització i accés a la targeta sanitària. “Ens hem preparat per fer garantia de drets i una acollida digna”, ha apuntat la consellera.

On els allotgen?

La titular d’Igualtat, que també ostenta les competències en matèria d’acollida, ha afirmat que, a més de la xarxa d’albergs de la Generalitat, els ciutadans ucraïnesos que arriben a Catalunya també s’estan instal·lant als equipaments de la Creu Roja i dels ens locals i “si fos necessari” també es posaran hotels a la seva disposició. “S’està treballant amb el sector i s’estan identificant al territori quins podrien ser els recursos habitacionals perquè ningú quedi sense accés a aquest recurs d’allotjament en els primers dies”, ha manifestat la consellera, que també ha explicat que molts acaben acudint a cases de familiars.

8M, crida unitària

Sobre el Dia de Internacional de la Dona, Tània Verge ha confirmat que participarà demà a la tarda a la manifestació convocada pel sindicat feminista. Verge ha defensat que la protesta és “una crida unitària per reclamar tots els drets per ara; una cosa és que hi hagi debat al moviment feminista i una altra és que hi hagi exclusió”.

Preguntada pel fet que demà hi hagi, com cada dimarts, reunió del consell executiu i, en canvi, el Ple del Parlament s’hagi ajornat un dia, Verge ha explicat que “la Junta de Portaveus ha decidit no celebrar el ple el dia 8 i el govern manté la seva agenda, però això no és necessàriament un compromís diferent en l’avenç en la normalitat feminista. En aquest sentit, Verge ha explicat que demà “el govern presentarà diferents iniciatives que tenen a veure amb les polítiques feministes i tenim com a eix estratègic de govern aquesta transformació”.