La Generalitat condemna el presumpte feminicidi d'una dona de 34 anys a Barcelona

La consellera d’Igualtat i Feminismes, Eva Menor, ha condemnat aquest dimecres el presumpte crim masclista d’una dona de 34 anys al districte de Sant Martí de Barcelona. La víctima, que tenia dos fills a càrrec, va ser localitzada aquest dimarts al vespre greument ferida en un domicili del barri de Sant Martí de Provençals.
Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís cap a tres quarts de vuit del vespre i es van desplaçar fins al lloc dels fets. Tot i la intervenció dels serveis d’emergències, no es va poder salvar la vida de la dona.
La Generalitat dona per fet que es tracta d’un assassinat masclista després que la parella de la víctima es presentés de manera voluntària aquesta matinada en una comissaria de Barcelona, on va quedar detinguda. Els Mossos mantenen oberta la investigació per aclarir les circumstàncies dels fets.
Menor ha condemnat el que seria el quart feminicidi d’aquest any a Catalunya. Si es confirma definitivament, es convertiria també en el feminicidi número 163 des que es van començar a recopilar dades oficials l’any 2012.
Per mostrar el rebuig institucional davant els fets, s’ha convocat un minut de silenci aquest dijous a les dotze del migdia a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
La Generalitat ha recordat que les víctimes de violència masclista i el seu entorn poden contactar amb el telèfon 900 900 120, un servei gratuït, confidencial i que funciona les 24 hores del dia.