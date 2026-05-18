Futuroscope, una proposta diferent per gaudir de les vacances d’estiu en família

Futuroscope es presenta com una de les opcions més originals per a les vacances familiars d’aquest estiu. A La Ciutat d’Onda Cero Catalunya, la directora a Espanya de Futuroscope Experience, Montse Balaguer, ha explicat que el parc destaca perquè “no és un parc de muntanyes russes”, sinó un espai pensat per fer viure sensacions als visitants gràcies a la tecnologia i les experiències immersives.
Les atraccions imprescindibles
Entre les atraccions més destacades hi ha El viatge extraordinari, una experiència que simula un vol sobre diferents indrets del món amb efectes d’olor, fred i moviment. També sobresurt Caçadors de tornados, guardonada el 2022 com la millor atracció del món, que recrea la sensació d’estar al centre d’un tornado.
Per als amants de l’adrenalina, Balaguer recomana Objectiu Mart, l’única muntanya russa del parc, així com Missió Bermudes, una gran atracció aquàtica ambientada al Triangle de les Bermudes i inaugurada recentment.
Futuroscope també compta amb una àmplia oferta familiar. La zona Futuropolis, de tres hectàrees, està dedicada als infants amb jocs i atraccions adaptades a diferents edats, incloent-hi activitats per compartir entre pares i fills.
Renovació constant
Un dels punts forts del parc és la renovació constant de les seves instal·lacions. Segons Balaguer, cada temporada incorporen noves experiències o actualitzen atraccions existents. Aquest any, per exemple, s’ha renovat una gran sala immersiva amb una nova projecció centrada en els dinosaures i els T-Rex.
Aquascope, el nou complement aquàtic
A més del parc principal, Futuroscope compta amb Aquascope, el parc aquàtic interior inaugurat el 2024. L’espai combina tobogans i zones aquàtiques amb tecnologia immersiva, seguint la línia innovadora característica del complex.
La directora de Futuroscope Experience recomana visitar el parc durant la primavera o dedicar-hi almenys dos dies per gaudir de totes les experiències amb calma. “És un parc diferent, pensat per a tota la família i amb experiències que no es troben habitualment en altres parcs temàtics”, ha conclòs Balaguer.