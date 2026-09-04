El futur de SEAT: què es perd quan desapareix una marca que forma part de la història d’un país?

SEAT forma part de la memòria sentimental de diverses generacions. Models com el 600, el 127, el Panda, l’Ibiza o el León no només expliquen l’evolució de l’automòbil, sinó també una part de la història social i industrial del país. Ara, el possible replantejament de la marca per part del grup Volkswagen obre el debat sobre el valor que té aquest patrimoni més enllà dels resultats empresarials.
El grup alemany estudia simplificar el seu catàleg, reduir el nombre de models i concentrar una part dels esforços en CUPRA, una marca nascuda dins de SEAT que ha experimentat un fort creixement i ofereix més marge de benefici. La decisió encara no està presa, però obliga a preguntar-se què significaria deixar perdre una marca amb 75 anys d’història.
Una decisió que afecta tot el catàleg de Volkswagen
L’expert en marques i divulgador Fernando de Córdoba ha explicat a La Ciutat que el debat no afecta únicament SEAT, sinó el conjunt de l’estratègia del grup automobilístic. “No és una decisió només sobre SEAT, sinó sobre el catàleg de Volkswagen, perquè el que faran és simplificar una mica tot el que fan”, ha assenyalat.
Segons l’expert, el grup es planteja passar d’uns 150 models a 75 i reduir també les opcions de personalització i equipament. En aquest context, les marques deixen de ser contemplades únicament com un patrimoni històric i passen a ser analitzades en funció del seu cost i rendibilitat.
Tot i això, construir una marca com SEAT des de zero seria una operació molt complexa. De Córdoba sosté que una marca val “el que costaria avui construir tot allò que ja té: que et coneguin, que et trobin, que confiïn en tu i que despertis alguna cosa en la seva ment”. Uns actius que, segons remarca, “no es compren només amb diners, sinó també amb temps”.
La nostàlgia ajuda, però no garanteix les vendes
SEAT disposa d’un fort capital emocional associat als records familiars, als primers cotxes i als viatges de vacances. Però aquesta vinculació sentimental no sempre es tradueix directament en vendes.
“La nostàlgia no farà que et compris un cotxe. El que farà és que consideris una marca”, ha explicat Fernando de Córdoba. “Ningú es comprarà un cotxe de 30.000 euros perquè el seu avi tingués un 600.”
El principal avantatge de SEAT és que pràcticament tothom la coneix. Aquesta notorietat, però, també pot anar acompanyada d’unes associacions que dificultin la seva adaptació al futur. La marca continua vinculada al cotxe espanyol, assequible i de combustió, mentre que CUPRA s’ha posicionat en un segment diferent, amb una imatge més moderna i una aposta més clara per l’electrificació.
Una decisió lògica, però amb riscos reputacionals
Fernando de Córdoba considera que la possible decisió de Volkswagen és coherent amb l’estratègia dels darrers anys. “SEAT no té models elèctrics i se’ls ha anat reservant tots a CUPRA”, ha recordat. Malgrat això, creu que els càlculs econòmics poden no reflectir prou la implicació emocional que un país manté amb una marca històrica.
“A Espanya, SEAT no és només una marca de segment; també és una marca de país. És part de la nostra història i del nostre orgull”, ha afirmat. A més, ha destacat que continua sent la tercera marca del mercat espanyol i que compta amb el segon cotxe més venut.
Per aquest motiu, una hipotètica desaparició també podria tenir conseqüències sobre la reputació del grup Volkswagen. Titulars que parlin de la “mort” de SEAT poden influir en la imatge que milions de consumidors espanyols tenen de la companyia alemanya.
La desaparició de la marca no implicaria el tancament de Martorell
L’expert també ha volgut diferenciar el futur de SEAT del de la planta de Martorell. “Pots treure una marca, però això no vol dir que la gent que hi treballa se’n vagi al carrer”, ha aclarit.
La fàbrica catalana, que compta amb uns 15.000 treballadors, fa anys que produeix vehicles d’altres marques del grup, com alguns models d’Audi. De la mateixa manera, no tots els vehicles CUPRA es fabriquen a Catalunya. Per tant, marca i planta industrial són realitats relacionades, però no equivalents.