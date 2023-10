La Formació Professional i els aturats de llarga durada

Les noves tecnologies han arribat per capgirar el món- també el mercat laboral. Els joves es formen per dur a terme feines que fa 20 anys no existien.. Però el canvis d’avui són oportunitats per a tots els col·lectius... també per als més vulnerables.

Per aquest motiu, el govern ha incrementat un 32% el pressupost a la Formació Professional d'Ocupació Dual fins als 33M€ per beneficiar més de 1.500 persones.

Saló de l'Ocupació

I ho han fet dins el Saló d’Ocupació. Quin millor lloc per anunciar que en aquesta tercera convocatòria, i a través d’entitats o gremis empresarials, també es podran beneficiar les programa persones majors de 29 en risc d’exclusió social, treballadors afectats per un ERO i els majors de 45 anys en situació d’atur de llarga durada.

Per això, enguany preveuen arribar a 1.500 persones, unes 200 més que la darrera edició. El Conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha explicat el funcionament. "A les persones beneficiàries se’ls ofereix un contracte de formació en alternança durant 12 mesos que els permet combinar la formació teòrica amb l’experiència pràctica en un entorn de treball real".

El propi Torrent ha especificat que el grau d'inserció de les darreres edicions, tot i que no l’ha concretat, és molt elevat. Posar el focus en els col·lectius vulnerables ajudarà el teixit empresarial de dues maneres: Millorant l’ocupabilitat dels catalans i aportar persones ja formades a les empreses per afrontar els reptes del segle 21.

Situació actual

Les xifres de l’atur a Catalunya freguen rècords més rere més però hi ha un col·lectiu que segueix sense trobar sortides laborals... Els aturats de llarga durada.

De fet, hi ha una xifra encara més preocupant. I és que un 50% dels aturats són majors de 45 anys i d’aquests, 3 de cada 4 porten més d’un any sense feina.