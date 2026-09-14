La Formació Professional comença el curs amb un nou rècord d'alumnes a Catalunya

Els estudis de Formació Professional baten el rècord de matriculacions a Catalunya per segon any consecutiu. El curs d'FP ha començat avui amb 76.574 alumnes de primer any. Això són uns 5.400 més que el 2025 i 15.000 més que el 2024.
La consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, atribueix aquest augment a la seva gestió, especialment al canvi en el procés d'inscripció que s'ha dut a terme en els darrers dos anys amb l'objectiu d'agilitzar-lo. "El curs 2024-2025, a l'inici d'aquest mandat, hi va haver 61.573 matriculacions, unes 15.000 menys que avui. Era un moment en què tot just arribàvem, encara no havíem impulsat la modificació de tot el procés d'assignació i matrícula, que anteriorment havia deixat més de 30.000 alumnes a les portes de l'FP pública", ha recordat. Niubó es referia al desgavell que es va repetir en diverses ocasions i que va fer que molts estudiants es quedessin sense plaça o que comencessin el curs sense saber què i on podrien estudiar. Ara celebra que ja fa dos anys que el procediment es tanca al juliol.
Una opció "de prestigi"
Una novetat d'aquest curs és que s'estrenen sis nous graus, entre els quals s'inclouen estudis tan diversos com serveis funeraris, seguretat ferroviària, arts del vidre o piragüisme en aigües tranquil·les. Un exemple de les possibilitats que té l'FP. En aquest context, Niubó defensa que aquesta opció educativa viu "un dels seus millors moments", que cada cop gaudeix de més prestigi i que és una prioritat de país.