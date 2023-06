El fichaje de Mbappe

Convulsión en el PSG tras el aviso y amenaza de la estrella francesa Mbappe de no querer renovar su contrato en la jaula de oro parisina. El PSG parece descomponerse. Se va Messi al Inter de Miami, el futuro de Neymar está poco claro con la intención del club de prescindir de sus servicios y ahora, la última estrella que le queda del tridente amenaza con una salida prematura que dejaría sin figuras al Millonario club de capital Qatari.

Y se abre un nuevo escenario en el mercado veraniego que puede afectar directamente al fútbol español y al binomio Real Madrid, -Barcelona.

Al Real Madrid se le abre un nuevo escenario, precisamente en el momento oportuno en el que había prescindido de Karim Benzema por la marcha del francés y en la que necesita un reemplazo urgente para tener un referente goleador a tono con la exigencia de todas las competiciones que afrontará el equipo blanco. Se apuntaba a que el claro objetivo iba a ser Harry Kane, al que solo le quedaba un año de contrato en el Tottenham, pero que era una operación también cara. A nadie se le escapa que el sueño dorado de Florentino Pérez es la contratación del francés Mbappé, y que poco que pueda hará todo lo posible para atraer a la estrella Gala. Olvidado parece y queda el despecho y desplante que el delantero realizó en el pasado mercado veraniego con la consiguiente decepción para el madridismo.

Pero la necesidad de los blancos hace que tengan poca memoria y que olviden rápidamente aquella afrenta.

Aunque le queda solo un año de contrato no será una negociación fácil ni barata. El PSG no quiere vender al Real Madrid y además el tema económico no es un inconveniente para ellos de tal manera que apretarán al máximo para rentabilizar lo que será una derrota moral importante cuando su principal estrella decida irse a uno de los directos rivales europeos.

Pero si finalmente los blancos consiguen hacerse con Mbappé habrán dado un golpe de efecto importantísimo de cara a los próximos años.

Es un jugador en plena madurez y con muchísimos años todavía de carrera deportiva y que puede marcar una etapa en el fútbol europeo.

Arropado por los buenos jugadores que ya tiene el conjunto blanco le convertirían directamente en uno de los grandes candidatos para ganar todos los títulos en juega tanto en España como en Europa. Un problema añadido para la competencia con el Barcelona que ver cómo le cuesta reforzar su plantel y mejorar la plantilla a duras penas con el FairPlay financiero al límite, mientras su rival puede dar un golpe de efecto para muchas, muchas temporadas.