La FATEC compleix 40 anys

La FATEC, la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, està d'aniversari. Demà compleix 40 anys d'activitat i, per això, celebrarà un acte de commemoració al Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Catalunya. Ara mateix té més de 500 associacions adherides i segueix creixent per potenciar i conscienciar sobre l'atenció als més grans. Per felicitar-los per la seva tasca i fer una radiografia del moment en el que es troba la salut i l'atenció de les persones més grans hem pogut parlar amb el seu president, Josep Carné.