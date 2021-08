Exponencial augment dels ciberatacs en el sector sanitari

Per al 2025, l'augment de dispositius mèdics connectats a les xarxes de salut se situarà en un 68%. S'ha verificat un gran augment de ciberatacs després de l'arribada de la Covid 19, ja que han crescut un 150%. La filtració de dades de la salut costa al voltant dels 6 m d’euros. L'atenció mèdica és la indústria més atacada i representa el 41% de tots els ciberatacs. Per tant, es requereix augmentar les inversions en ciberseguretat en tot el sector sanitari, adequant la transformació digital sanitària sota un gran paraigua de protecció. Creant plenament mecanismes que permetin el desenvolupament d'un entorn sanitari segur, per aconseguir un sistema sanitari modern, digital, competitiu i ple, pel que fa a l'atenció no només al pacient, sinó al ciutadà i a tot el col·lectiu sanitari. Carles Aguilar parla amb Javier Pérez, Director de Ciberseguretat de Fujitsu.