Sánchez llama a "ganar al fango" el 12M aupando a Illa como presidente de la Generalitat

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este jueves a "ganar al fango" en las elecciones catalanas del 12M votando al candidato del PSC, Salvador Illa, para que se convierta en el próximo presidente de la Generalitat.

En un mitin en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), el primero tras anunciar que seguía en el cargo tras los cinco días de reflexión que se tomó para meditar sobre su futuro y que ha reunido a más de 3.000 personas, Sánchez ha subrayado que "será un enorme orgullo ver un nuevo presidente socialista" al frente de la Generalitat.

"Cuando lo logremos el 12M, nos pondremos a trabajar Salvador Illa y yo por el bienestar, progreso, el avance y la convivencia de los catalanes", ha subrayado Sánchez.

Sánchez se ofreció este jueves a los socialistas catalanes frente a los que "juegan sucio" y les trasladó que está dispuesto "a hacer frente a la máquina del fango de Feijóo y Abascal", apostando por "la convivencia en Cataluña y no por la confrontación".

Sánchez fue aclamado constantemente por los presentes y éste respondió con un mensaje nuevo, entrando de lleno en lo ocurrido estos días, y abogó por ganar "al fango votando por Salvador Illa" en los comicios del próximo 12 de mayo.

"No me acosan, no me atacan, difaman por ser Pedro Sánchez lo hacen por ser secretario general del PSOE que hoy cumple 145 años de vida", afirmó el líder socialista aludiendo al aniversario del partido.

"Juegan sucio porque si jugaran limpio" no lograrían mayorías, dijo un Sánchez que apeló tanto a sus victorias en el partido como a las que le llevaron a La Moncloa con la moción de censura o en las elecciones posteriores, al tiempo que denunció la maquinaria activada desde la derecha para evitar un gobierno progresista, pero señaló que se dio cuenta de que "no valía solamente ir contra lo político sino ir contra el PSOE en todos los medios".

Por ello, Sánchez llamó a ir a las urnas porque "la democracia vale más que el fango y los votos más que los bulos", tras mostrarse convencido de que Illa será el próximo presidente de la Generalitat.