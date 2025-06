Les implicacions tècniques del trasllat de les obres de Sixena del MNAC a l'Aragó

El patronat del MNAC s'ha reunit avui i ha decidit que al·legarà al Tribunal Suprem "incapacitat tècnica" per traslladar les pintures murals de Sixena. En aquest context, el president de l'agrupació d'arquitectes per a la defensa i intervenció en el patrimoni arquitectònic del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Josep Maria Boronat, explica a 'La Brúixola' que "la fragilitat de les obres és màxima" i manté "l'esperança que no es traslladin i que el sentit comú prevalgui per damunt de tot". Boronat explica que les obres de Sixena "han tingut moltes intervencions de restitució" i que "les capes que s'hi han posat damunt són punts documentals de la història que han viscut aquestes pintures", fet que es podria perdre amb el trasllat.

Pel que fa als aspectes judicials, Boronat recorda que "la llei de patrimoni català diu que ha de prevaldre la preservació del patrimoni, la llei és molt clara amb això".