Francesc Canosa: "Moltes parts de Catalunya s'han independitzat de Barcelona"

"Catalunya no acaba a la Panadella" és un assaig breu (158 pàgines) i contundent a favor de la pagesia, de Lleida i sobre el problema de l'aigua a Catalunya. Per a Francesc Canosa, el principal problema de Catalunya és que "Barcelona té un problema oftalmològic; és la capital, ho ha de ser però ja no és la capital de Catalunya". En aquest sentit, aquest escriptor lleidatà constata que "Barcelona no ha aconseguit independitzar-se de Catalunya però moltes zones de Catalunya ja s'han independentizat de Barcelona"; de fet, "molts joves que venen a estudiar a Barcelona no s'hi volen quedar". Un exemple d'això, segons defensa Canosa, són els Jocs Olímpics: "L'any 92 Barcelona guanyar el món i perd Catalunya i això és perquè el Cobi no és un gos de tura i la venjança són els Jocs dels Pirineus".

La Panadella, un checkpoint

Aquest periodista destaca que, les infraestructures i les tecnologies han reduït les distàncies físiques però "les distàncies mentals no s'han escurçat". En aquest sentit, Canosa lamenta que la Panadella, que forma part de la "memòria col·lectiva de molta gent", "el camí ral del romans" i un punt de trobada des d'un punt de vista geogràfic, històric i cultural és ara "una gran frontera" que ens permet "entrar en una dimensió desconeguda". Canosa denuncia que avui dia encara "hi ha una Catalunya invisible però real". Segons defensa, una gran majoria dels ciutadans de Barcelona i de l'àrea metropolitana "no tenen el paisatge al cap", es pensen que a les comarque la majoria de gent es dedica a l'agricultura quan, en realitat, aquest sector només ocupa un 1% de la població.

Barcelona, analògica

Segons Canosa, Barcelona és una capital "capgrossa" però també analògica. En canvi, la resta del territori és digital perquè "capta els senyals dels temps" i afronta abans "els grans problemes el món", com la sequera o l'agricultura. Per tal de capgirar la situació, aquest autor creu que cal recuperar "el respecte " i insta els polítics a "refundar Catalunya" i fer "un país xarxa". Canosa posa com a exemple els pagesos: "Aquí als pagesos són rucs i a Estats Units són cowboys, els mites d'una nació".