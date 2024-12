Hem parlat del nou desafiament de Junts al govern espanyol després que Carles Puigdemont hagi demanat a Pedro Sánchez que se sotmeti a una qüestió de confiança. Per tal de refer ponts, els negociadors de PSOE i de Junts es reuniran abans de finals d'any a Suïssa. Mentrestant, a Catalunya ERC colla el govern de Salvador Illa i avisa que no negociarà res més si no rectifica la incorporació de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional al servei d'emergències 112.