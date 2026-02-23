Estratègia o soroll? El repte real de les empreses a les xarxes

No totes les xarxes socials serveixen per al mateix ni arriben al mateix públic. Segons dades de IAB Spain, el 86% dels internautes espanyols utilitzen xarxes socials, però no tots són al mateix lloc ni amb la mateixa intenció. Facebook manté força entre els majors de 40 anys, Instagram concentra un públic ampli i predisposat a la compra, TikTok sedueix especialment els joves —amb un 70% d’usuaris menors de 30 anys— i LinkedIn es consolida com la xarxa professional per excel·lència. La primera decisió d’una empresa, doncs, ha de ser clara: "a qui vol arribar i amb quin objectiu", explica l'expert en comunicació Agustín Rodríguez.
Rodríguez alerta del perill de deixar-se portar per les modes. "Posar una immobiliària a TikTok pot no tenir sentit si el seu públic no hi és", reivindica. De fet, segons Kantar Media, només un 12% dels usuaris de TikTok "utilitzen la plataforma per informar-se sobre productes o serveis", fet que confirma el seu fort component d’entreteniment. En canvi, Facebook i Instagram presenten més capacitat de conversió: un 48% dels usuaris segueixen marques i un 43% admeten que aquestes influeixen en la seva decisió de compra.
La viralitat tampoc és "garantia d’èxit". L’expert recorda que un impacte massiu pot generar notorietat però també dany reputacional si no hi ha una estratègia al darrere. En un entorn on cada persona rep entre 4.000 i 10.000 impactes publicitaris al dia i on a TikTok es decideix en tres segons si continuar veient un vídeo, el contingut ha de ser "clar, coherent i alineat amb l’objectiu empresarial". La clau, conclou, no és ser a tot arreu, sinó ser-hi amb sentit: "escollir bé la plataforma, el format, el portaveu i el missatge per comunicar de veritat i no simplement fer soroll".