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Un escape room ajuda els alumnes del Prat a detectar notícies falses

El Joc de la Veritat, impulsat per El Prat Comunicació i Learn to Check, s’estendrà aquest curs a altres centres educatius de la ciutat

Redacción

Barcelona |

Alumnes de l’Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat ens expliquen el seu projecte d'educació mediàtica

L’Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat ha participat en una prova pilot del Joc de la Veritat, un escape room pensat per educar els joves en l’alfabetització mediàtica i donar-los eines per combatre la desinformació.

Durant l’activitat, els alumnes es converteixen en una mena de “detectius de la veritat” i han de superar quatre proves relacionades amb les notícies falses, la intel·ligència artificial i la manipulació de la informació. Entre altres reptes, han de distingir imatges reals de continguts creats amb IA, identificar fotografies fora de context i ordenar o classificar diferents informacions.

Aprendre a contrastar les notícies

Els estudiants que han participat en l’activitat expliquen que l’experiència els ha ajudat a mirar amb més esperit crític les notícies que reben a través de les xarxes socials. També han après la importància de comprovar l’origen de la informació i contrastar-la amb mitjans de comunicació fiables.

Els alumnes admeten que, amb l’evolució de la intel·ligència artificial, cada vegada és més difícil saber si una imatge o un vídeo són reals. Per això, consideren que és necessari buscar altres fonts abans de compartir una informació o donar-la per certa.

Una activitat basada en el joc

Imanol Crespo, director de Televisió del Prat, explica que ja no n’hi ha prou amb apropar els alumnes als mitjans de comunicació, sinó que cal donar-los eines per no ser víctimes de la desinformació.

Segons Crespo, els hàbits de consum informatiu han canviat i els joves reben cada vegada més continguts a través de xarxes socials i plataformes digitals. Per aquest motiu, defensa que cal fomentar la capacitat de qüestionar-se la informació i identificar qui hi ha darrere de cada contingut.

La directora de l’Institut Baldiri Guilera, Rosa Delgado, destaca que l’activitat permet educar els alumnes d’una manera pràctica i entretinguda. Els estudiants assumeixen el paper de petits periodistes i han d’investigar les informacions que reben, comprovar-ne les fonts i decidir si són fiables.

El projecte arribarà a altres escoles

El Joc de la Veritat ha estat impulsat per El Prat Comunicació i Learn to Check, amb la col·laboració de la Xarxa Audiovisual Local. La iniciativa s’estendrà al llarg d’aquest curs a altres centres educatius de la ciutat.

L’activitat es farà principalment amb alumnes de tercer d’ESO, ja que els impulsors consideren que a aquesta edat tenen una visió més global per treballar els conceptes relacionats amb la desinformació i el consum responsable d’informació.

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