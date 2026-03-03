POLÍTICA

ERC pressiona al Govern amb una esmena a la totalitat als Pressupostos

El soci d’investidura fa un pas més perquè l’Executiu de Salvador Illa forci la Moncloa a desencallar l’IRPF

Marcos Díaz

Barcelona |

Ester Capella
Ester Capella | ACN

El Pressupostos de la Generalitat també es juguen a Madrid. I és que el futur dels comptes de la Generalitat, en última instància, està en mans de María Jesús Montero. És la vicepresidenta primera del govern central qui ha de moure la palanca per traspassar el 100% del tribut.

Els repubicans no tiren la tovallola, però apugen el to amb una esmena a la totalitat, perquè l'Executiu de Salvador Illa forci la Moncloa a garantir que Catalunya gestionarà i recaptarà l'IRPF. ERC ha assegurat que "no apugem apostes ni pressionem", sinó que "som coherents" amb els acords d'investidura. "El que fem és garantir que els acords als quals s'arriben es compleixin", ha assegurat la portaveu parlamentària, Ester Capellà.

El Govern, de la seva banda, diu que l’esmena a la totalitat d’Esquerra "no canvia res". La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha reiterat que compliran amb l'acord en matèria de l'IRPF i ha emplaçat els republicans a seguir negociant. "Hi ha temps per arribar a un acord" i no contempla "cap altre escenari" diferent a aprovar els Pressupostos, ha ritrat Paneque.

