ERC i els Comuns carreguen contra el pla d’enviar Mossos de paisà a instituts

Indignació entre ERC i els Comuns pel programa del Govern que preveu enviar agents dels Mossos d’Esquadra de paisà a alguns instituts. Les dues formacions, sòcies de l’executiu, consideren que la mesura és discriminatòria i reclamen que es rectifiqui. Per aquest motiu, han demanat la compareixença al Parlament de les conselleres d’Interior, Núria Parlon, i d’Educació, Esther Niubó.
ERC i els Comuns critiquen que el Govern hagi impulsat aquesta prova pilot sense consultar prèviament la comunitat educativa i lamenten que s’hagi decidit “pel dret”. Consideren que la presència policial als centres pot acabar assenyalant determinats instituts i estigmatitzant-los. La presidenta dels Comuns al Parlament, Jèssica Albiach, alerta que aquesta mesura no resol els conflictes de fons i pot generar l’efecte contrari al desitjat.
Les crítiques també arriben des del món educatiu. Els principals sindicats de professors asseguren que no havien demanat aquesta iniciativa i adverteixen que, si el Govern opta per aquesta via, és perquè assumeix que la situació ja ha arribat a un punt límit. El portaveu de Professors de Secundària, Andreu Navarra, defensa que, en cas d’agressions, el que cal és garantir un acompanyament jurídic als docents per part de la Generalitat.
Navarra també reclama recuperar l’autoritat del professorat, una mesura que, segons diu, passa necessàriament per millorar les seves condicions de treball i reforçar el suport institucional als centres educatius.