ERC condiciona els pressupostos al traspàs definitiu de l’IRPF

Esquerra Republicana evita valorar l’acord entre Govern i Comuns en matèria d’habitatge i centra tota la pressió en el compliment dels acords amb el PSC. Jordi Albert, portaveu adjunt d’ERC al Parlament, assegura que la prioritat és garantir un "camí definit" cap al traspàs de l’IRPF, condició imprescindible —diu— per poder seure a negociar els pressupostos. "La pilota és a la teulada del PSC", afirma, tot advertint que sense un compromís clar els comptes tindrien un recorregut "molt curt".
Sobre el nou Consorci d’Inversions, que s’ha reunit per primera vegada després del vistiplau del Ministeri, ERC el veu com una eina clau per controlar i garantir l’execució de les inversions de l’Estat a Catalunya. Albert defensa que més enllà del pes de cada administració, l’important és que el consorci tingui capacitat real de supervisió i, si cal, d’activar mecanismes compensatoris davant incompliments.
Finalment, també ha valorat positivament que el català s’inclogui com a via d’arrelament en la regularització extraordinària, considerant que l’acreditació lingüística facilita la integració i les oportunitats laborals de les persones nouvingudes.