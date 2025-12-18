Els sindicats de professors anuncien una vaga l'11 de febrer

Els sindicats d’ensenyament han convocat una vaga per a l’11 de febrer, després que la reunió d’avui amb el Departament no hagi donat els fruits que esperaven. Abans, faran una manifestació unitària el 24 de gener.
La trobada d’avui havia de servir per abordar millores salarials i retributives. Tot i que s’ha allargat més del previst, els representants dels docents n’han sortit decebuts. Asseguren que la proposta que els han fet és equivalent a zero. "Ens ha portat una proposta inexistent. No n'hi ha hagut cap sobre les qüestions cabdals, situant altres qüestions menors, que no és que no siguin importants, però no afecten tot el col·lectiu en general", ha dit Iolanda Segura, portaveu d’USTEC, el sindicat majoritari al sector.
Entre aquestes propostes menors hi ha la retribució de les pernoctacions, és a dir, de les colònies. Això, segons Segura, no beneficia tots els docents perquè no tots fan colònies, ja que no hi estan obligats. Sigui com sigui, les negociacions continuen en marxa, tot i la convocatòria de vaga i la manifestació. La pròxima reunió serà al gener, tornant de les vacances de Nadal.