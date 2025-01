Si un lloc és considerat el punt de trobada dels bohemis de principis del S.XX a la capital catalana és Els Quatre Gats.

Va ser Pere Romeu qui va donar vida a aquest local on els intel·lectuals de l’època es reunien per fer les seves tertúlies. També importants van ser les representacions d’ombres xineses.

Per aquest mític local van passar artistes com Pablo Picasso, Enric Granados, Antoni Gaudí o Isaac Albéniz. Lamentablement, aquests artistes no eren coneguts per la seva riquesa i Els Quatre Gats va haver de tancar les seves portes al 1903. Al 1970 va reobrir amb el mateix nom.