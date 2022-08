Els problemes de son de la dona varien amb els canvis hormonals en diferents etapes de la vida. Les nenes es desenvolupen abans que els nens i, a l'adolescència, tenen la tendència d'anar a dormir més tard i es desperten més tard, cosa que pot abaixar el rendiment escolar. La síndrome premenstrual pot dificultar la conciliació del son i en aquesta fase del cicle la dona té més cansament, somnolència diürna i despertars nocturns. Un 75%-84% de les embarassades no dormen bé durant el tercer trimestre per estar incòmodes físicament, tenir ganes d'orinar, rampes i reflux gastroesofàgic. A la menopausa el 80% de les dones tenen símptomes i el 20% no, entre els quals figuren les sufocacions i l'insomni, que impedeixen un bon descans. L'apnea obstructiva del son no està diagnosticada al 90% de les dones, que també poden patir d'insomni o de la síndrome de cames inquietes. Moltes dones que refereixen estar cansades a la consulta o prenen antidepressius tenen un problema de son del que la Medicina ha de prendre consciència. Carles Aguilar entrevista la Dra. Olga Mediano, Pneumòloga de l'Hospital de Guadalajara i Coordinadora de la Unitat de Cures Respiratòries Intermèdies de la Societat Espanyola de Patologies de l'Aparell Respiratori.