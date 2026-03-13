Els pagesos catalans denuncien especulació en el preu dels combustibles i reclamen mesures urgents

Els pagesos catalans acusen obertament la indústria petroliera d’estar especulant amb els preus dels combustibles i alerten que la situació és “insostenible”. Aquest dijous s’han concentrat davant la Delegació del Govern espanyol a Catalunya, a Barcelona, per exigir a Brussel·les, Madrid i la Generalitat mesures immediates per frenar l’encariment del gasoil professional i dels fertilitzants. En només dues setmanes, el preu de la benzina ha pujat un 25%.
Segons denuncien, el sector ja va quedar tocat per l’escalada de costos arran de la guerra d’Ucraïna, i ara el conflicte a l’Iran els pot donar “el cop final”. Asseguren que són víctimes directes de la volatilitat i de l’especulació del mercat energètic, que impacta de ple en els costos de producció.
Carles Vicente, d’Unió de Pagesos, remarca que l’augment de preus afecta tant el combustible com els fertilitzants, imprescindibles en temps de conreu.
Tot i que encara no tenen reunió prevista amb la Generalitat, el sindicat sí que mantindrà dilluns una trobada amb el Ministeri d’Agricultura a Madrid. Reclamaran rebaixes fiscals, com reduccions en l’impost d’emissions de CO₂, i també ajudes directes per compensar l’increment dels costos.
El sector lamenta que la legislació estatal i catalana actual no els protegeix i que, encara avui, es veuen obligats a negociar individualment amb les grans distribuïdores, que no actualitzen els preus de compra malgrat l’encariment generalitzat. Recorden que durant l’esclat de la guerra d’Ucraïna els aliments es van encarir un 10% en un any, però els productors no en van veure els beneficis.