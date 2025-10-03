Els metges catalans se sumen a la vaga estatal d'aquest divendres

Jornada de vaga avui entre els metges catalans. El sindicat principal, el de Metges de Catalunya, s’ha afegit a l’aturada d’àmbit estatal contra la reforma de l’Estatut-marc que està negociant el Ministeri de Sanitat. Els facultatius denuncien que el ministeri vol un estatut comú per a tots els professionals sanitaris, i reclamen un conveni propi. A casa nostra, uns 2mil metges, segons el sindicat convocant, s’han concentrat aquest matí a les portes del Departament de Salut.
La vaga estatal és de 24 hores, ha començat avui a les vuit del matí i acabarà demà a la mateixa hora. A més d’adherir-se a les reivindicacions dels professionals de tot l’Estat, el sindicat Metges de Catalunya també vol reclamar millores laborals a la conselleria i sosté que el departament té competències per reduir les guàrdies dels metges o mantenir-ne una classificació professional diferenciada. De fet, les hores de feina estan entre les principals queixes, tal com ha explicat Irene Bermell, vicesecretària general del sindicat, en una entrevista a La Ciutat d’Onda Cero.
La protesta que s’ha fet aquest matí davant del departament ha acabat amb una reunió entre representants sindicals i polítics. Segons ha informat la conselleria, han escoltat les reivindicacions dels treballadors i s’han compromès a buscar “espais de diàleg”. Això sí, la consellera de Salut, Olga Pané, s’ha escudat en la manca de pressupost.
Des de Metges de Catalunya asseguren que s’han sumat a la vaga per donar suport al col·lectiu a nivell estatal, però admeten que amb només un dia d’aturada no confien a aconseguir gaires coses. Per això, es mostren disposats a fer noves vagues i avisen que avui es marca el tret de sortida d’un cicle de protestes.
Ball de xifres
A l’espera de noves actualitzacions, a les onze del matí el Departament de Salut ha xifrat el seguiment de la vaga en un 9%, mentre que Metges de Catalunya l’ha situat en un 58%. En qualsevol cas, s’han mantingut els serveis mínims habituals, amb un 25% del personal a les urgències de l’atenció primària i un 100% als serveis essencials dels hospitals. La resta, funcionen com en un dia festiu.