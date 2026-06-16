Política

Els governs català i central aposten per la gigafactoria

Els dos executius han aprovat aquest dimarts els dos passos imprescindibles per optar a aquesta infraestructura de la Unió Europea: la creació d’una empresa públic-privada i un pressupost de 719 milions d'euros per desenvolupar el projecte.

Redacción

Barcelona |

Sílvia Paneque
Sílvia Paneque | ACN

La Generalitat està convençuda que el municipi de Mora la Nova serà l’escollit per instal·lar la gigafactoria. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha qualifica "d’èxit" la candidatura de localitat de Ribera d'Ebre. "Reuneix tots els requisits", ha conclós Paneque.

El projecte de la UE ve acompamyat d’una inversió de 2.000 milions d’euros, però el Govern assenyala un aspecte més important que els diners per voler la gigafactòria: "tenir sobirània en un àmbit molt sensible". Paneque ha remarcat que acollir la gigafactòria permetrà "controlar quines dades per entrenar la IA s'emmagatzemen i a on".

La Unió Europea anunciarà la candidatura guanyadora el més que ve.

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