Els governs català i central aposten per la gigafactoria

La Generalitat està convençuda que el municipi de Mora la Nova serà l’escollit per instal·lar la gigafactoria. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha qualifica "d’èxit" la candidatura de localitat de Ribera d'Ebre. "Reuneix tots els requisits", ha conclós Paneque.
El projecte de la UE ve acompamyat d’una inversió de 2.000 milions d’euros, però el Govern assenyala un aspecte més important que els diners per voler la gigafactòria: "tenir sobirània en un àmbit molt sensible". Paneque ha remarcat que acollir la gigafactòria permetrà "controlar quines dades per entrenar la IA s'emmagatzemen i a on".
La Unió Europea anunciarà la candidatura guanyadora el més que ve.