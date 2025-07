Els estralls de la DANA

ELS EFECTES DE LA DANA

Aquest cap de setmana una nova DANA ha passat per Catalunya, causant estralls en diverses poblacions. A 'La Ciutat' hem parlat amb Protecció Civil per saber com ha gestionat aquest impacte i amb la gerent del Consorci sanitari El Penedès-Garraf Olga Farré de com s'està recuperant un Hospital Comarcal de l'Alt Penedès que ha hagut de tancar les portes per les inundacions que hi ha hagut al municipi.