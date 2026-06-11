Els errors més comuns en la digitalització d’empreses

Segons l’expert, el principal repte de la digitalització no és tant tecnològic com estratègic. Moltes empreses aborden aquest procés sense una visió global ni objectius clars, aplicant solucions puntuals que acaben generant més complexitat. La falta de coordinació entre departaments i la voluntat de trobar solucions ràpides són alguns dels errors més habituals, davant d’un procés que requereix planificació i una mirada integral del negoci.
En paral·lel, les noves normatives estan accelerant aquest canvi cap a la digitalització, obligant les empreses a automatitzar processos com la facturació o la gestió interna. Orlando destaca que aquest context pot ser una oportunitat per guanyar eficiència i temps, sempre que es faci amb previsió i amb suport especialitzat, evitant improvisacions d’última hora que poden generar estrès i ineficiències en l’organització.