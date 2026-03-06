POLÍTICA

Els Comuns insten Salvador Illa a preparar un escut social per la guerra a l’Iran

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també crida a la mobilització ciutadania en contra de la guerra

Redacción

Barcelona |

Ernest Urtasun
Ernest Urtasun | ACN

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha instat el president de la Generalitat, Salvador Illa, a convocar els partits i agents socials per exhibir el “rebuig ferm” de Catalunya contra “la guerra d’agressió il·legal” al Pròxim Orient.

Urtasun també ha emplaçat el cap de l’Executiu català a estudiar ja mesures socioeconòmiques per protegir les famílies davant les eventuals conseqüències del conflicte armat. També ha reclamat un “escut social” al president del Govern central, Pedro Sánchez, con ara prorrogar lloguers, reactivar l’excepció ibèrica i recuperar el bo elèctric.

No a la guerra i sí a l’escut social. El caos i la incertesa que està generant Donald Trump arreu del món no poden costar ni un lloc de feina ni un desnonament”, ha defensat el ministre de Cultura.

El dirigent dels Comuns, d’altra banda, ha fet una crida a la ciutadania per sortir al carrer igual que va passar durant la segona guerra de l’Iraq. “L’esperit de la Barcelona del 2004 no fallarà”, ha reblat Ernest Urtasun.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer