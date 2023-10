Els autònoms i l'etern debat de les jubilacions

Catalunya ha tancat el 2022 amb un total de 517mil autònoms. El que representa un 15% dels treballadors totals. Aquest nombre s’ha reduït lleugerament respecte el 2021 (1%), per la fuga de joves cap a feines assalariades, tot i l’arribada del nou sistema de cotitzacions.

Així es desglossa de l’informe anual del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. Al llarg del 2022, 2 de cada 10 treballadors van han deixat de cotitzar la base mínima, un fet que millorarà les seves pensions. Aquesta caiguda, però, no evita que, segons les darreres dades, 6 de cada 10 autònoms es mantinguin en el tram més baix pel que fa les contribucions a la seguretat social.

Beneficis

Aquest nou sistema, que ha entrat en vigor aquest 1 de gener de 2023 i que funciona en base els ingressos reals, "permet als autònoms poder decidir en quin tram volen cotitzar tenint la opció de poder rectificar en el cas que la seva facturació caigui", assegura que la secretària executiva del CTESC, Carme García.

Ara bé, el nou model de cotització ja ha tingut un efecte previ a la seva posada en vigor. Tenint en compta que la llei anava a canviar i que el 50% dels autònoms catalans tenen entre 40 i 54 anys, alguns es van aventurar a pujar de tram abans, pensant en la seva futura jubilació.

Per aquest motiu, tal i com ha explicat el secretari de treball, Enric Vinaixa, el més comú entre els autònoms ara, no és la cotització per base mínima sinó l'esglaó per sobre, i ha xifrat en un augment del 1.283% detectat en els últims mesos. Tot i que parlem de dades provisionals, "l'habitual ja no és la base mínima, l'habitual és el següent estadi", ha dit.

Bretxa de gènere

Poc a poc es van millorant, doncs, les condicions perquè les jubilacions dels autònoms arribin a ser dignes... però segueix existint una diferència abismal amb la resta d’assalariats com també la bretxa entre els autònoms homes i dones que, com a mínim, des del 2019 es manté en un 30%.

Si la pensió mitjana dels homes és de 900 euros, la de les dones és de 660 euros. Però si el volum de feina avui en dia entre els homes i les dones, tant autònoms com assalariats, és el mateix, d’on ve aquesta divergència a l’hora de rebre la jubilació?

"Per diverses causes, les dones tenen un historial laboral irregular, que en moltes ocasions encadena contractes temporals. Al fer-se autònomes i fer el comput global per establir les seves jubilacions, gairbeé sempre són més baixes que les dels homes". Assegura la Vanessa López, membre d'UGT.

Aquesta bretxa, però, s’anirà reduint any rere any ja que, entre altres, ha crescut un 30% el nombre de dones empresàries amb treballadors a càrrec... que contrasta amb la caiguda dels homes amb aquest mateix perfil.