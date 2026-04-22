EduMedia porta l’educació mediàtica a les aules

El programa EduMedia, impulsat pel Col·legi de Periodistes de Catalunya amb el suport d’institucions europees, consolida la seva presència als centres educatius amb tallers orientats a fomentar el pensament crític entre els joves. D'aquesta iniciativa, activa des de l’any 2009, hem parlat amb Xavier Puig, director de comunicació del col·legi de Periodistes de Catalunya, que ens ha explicat que l'objectiu és apropar la pràctica periodística a l’alumnat i dotar-los d’eines per identificar la desinformació en un entorn digital cada cop més complex.
Els tallers, impartits per periodistes col·legiats amb formació específica, són gratuïts i tenen un enfocament pràctic. Durant les sessions, l’alumnat aprèn a diferenciar entre canals de comunicació i mitjans, a verificar informacions i a identificar fonts fiables. Actualment, el programa realitza prop de 100 tallers anuals, centrats principalment en estudiants d’ESO, una etapa clau per consolidar hàbits informatius crítics.
Més de 25.000 alumnes formats en pensament crític
Al llarg dels anys, EduMedia ha arribat a més de 700 centres educatius i ha format més de 25.000 alumnes. El projecte ha evolucionat per adaptar-se als canvis en el consum informatiu, marcat per l’ús generalitzat de les xarxes socials entre els joves. Aquest context ha incrementat la necessitat de treballar competències que permetin filtrar continguts i evitar caure en informacions falses o enganyoses.
Els tallers també aborden aspectes com els drets d’imatge o els riscos associats a la difusió de continguts digitals. Segons Xavier Puig, molts alumnes desconeixen les implicacions legals de compartir imatges o informació a través de les xarxes, fet que evidencia la necessitat d’aquesta formació.
Una educació mediàtica que implica a tota la societat
El projecte no es limita als joves. El Col·legi de Periodistes també impulsa sessions adreçades a adults i persones grans per ajudar-los a detectar notícies falses i prevenir estafes digitals. Aquesta ampliació respon a la vulnerabilitat d’alguns col·lectius davant la desinformació i la bretxa digital.
En aquest context, l’educació mediàtica es consolida com una eina clau per garantir una ciutadania informada i crítica, capaç d’interpretar la informació amb criteri en un ecosistema digital en constant transformació.