Educació ofereix 1.500 euros anuals més a mestres i professors de cara al 2029

Després de la vaga massiva que van fer mestres i professors fa una setmana, el Departament d'Educació els oferirà cobrar 1.500 euros anualsmés, que es notarien de forma progressiva des d’ara fins al 2029. La proposta, que la conselleria presentarà demà als sindicats, consisteix en un augment del 15% del complement específic, és a dir, la part del sou dels docents que decideix la Generalitat i que actualment ronda els 700 euros. És la primera vegada en 25 anys que es proposa modificar aquest complement. Això sí, tot queda subjecte a l’aprovació dels pressupostos.
Aquest increment del 15% s’aplicaria amb quatre pujades iguals des d’aquest any i fins al 2029, que seria quan ja quedarien reflectits els 1.500 euros anuals més. Això suposaria una aportació de 300 milions d’euros per part del Departament. A més, aquí s’hi ha de sumar l’increment salarial de l’11,5% que l’Estat va aprovar per a tots els treballadors públics, i que també ha d’assumir el Departament, amb 450 milions. Tenint en compte aquest augment que ja és una realitat, si la proposta del Departament es fes efectiva, els mestres de primària catalans passarien de cobrar uns 2.500 euros bruts al mes a cobrar-ne 2.700 el 2029, i els professors de secundària passarien d’uns 2.800 a 3.000 bruts.
El sindicat majoritari del sector, USTEC, ja ha dit que això és del tot insuficient. Recorden que ells demanaven un increment del 100% del complement específic, és a dir, duplicar-lo (fins als 1.400 euros).
Més sou a canvi de més feina
A més, també critiquen que l’augment de sou vagi lligat a assumir més tasques, tal com ha reconegut el secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Giménez. "Modificar el complement específic és un procediment singular i excepcional; per tant, ha d'anar lligat a noves tasques i funcions dels docents. La proposta que hem incorporat per presentar a la mesa sectorial és que aquestes tinguin a veure amb l'educació inclusiva i l'orientació", ha dit.
Més enllà dels sous, la proposta d’Educació inclou una reducció lleugera de les ràtios, passant de 21 a 20 alumnes a primària i de 28 a 27 a secundària, d’aquí a tres cursos. Un compromís que USTEC considera “lent i poc ambiciós”. Tampoc han convençut les propostes de reforçar l’escola inclusiva ni de reduir la burocràcia. De fet, el sindicat deixa clar que caldrà molt més i manté la setmana de vaga del 16 al 20 de març.