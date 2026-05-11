Drets Socials aparta les entitats assenyalades pels pagaments indeguts a joves extutelats

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha anunciat aquest dilluns que el Departament no tornarà a licitar la gestió de les prestacions destinades a joves extutelats. La decisió s’ha fet pública durant la comissió d’investigació sobre l’activitat de la DGAIA, i implica que la feina que fins ara feia la UTE Resilis–Mercè Fontanilles deixarà de tenir continuïtat a partir del 31 de desembre.
Segons la consellera, el model actual “deixa de tenir sentit” perquè el Departament introduirà un sistema de gestió molt més automatitzat i basat en dades administratives.
Un sistema semiautomàtic amb creuaments mensuals
Martínez Bravo ha explicat que, a partir d’ara, les prestacions es calcularan de manera “semiautomàtica”, gràcies a un sistema de creuaments mensuals que permetrà verificar en temps real si els beneficiaris continuen complint els requisits.
Els creuaments inclouran:
Vida laboral i bases de cotització
Padró municipal
Cadastre
Informació de salut
Això permetrà ajustar les prestacions quan un jove comenci a treballar o canviï la seva situació administrativa. La consellera ha destacat que, “per primera vegada a la història”, el Departament tindrà accés mensual a les dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Acompanyament socioeducatiu amb personal propi
Amb la nova organització, les tasques de seguiment socioeconòmic deixaran de ser necessàries, segons Martínez Bravo. L’acompanyament socioeducatiu als joves extutelats es farà directament amb personal del Departament, reforçant el control públic i reduint la dependència d’entitats externes.
La consellera ha defensat que aquest canvi introdueix “més tecnologia, més ordre i més qualitat” i permetrà una gestió “més diligent” dels recursos públics, garantint que les prestacions arribin “a qui realment els pertoca”.
Un cas destapat per un educador social
Tot el procés s’origina en la denúncia d’un educador social, actualment testimoni protegit per l’Oficina Antifrau, que va alertar de les presumptes males pràctiques de les entitats.
Entre les irregularitats detectades, s’han identificat pagaments indeguts a joves que ja no complien els requisits per rebre la prestació.
El Departament va reconèixer que, entre el 2016 i el 2024, s’han pagat 167,5 milions d’euros indeguts en diverses prestacions socials. D’aquest total, un 2% correspon a ajudes per a joves extutelats entre el 2019 i el 2022.