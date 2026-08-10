Dos anys d’Illa: una comunicació més digital i orientada al contingut

Dos anys després de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat, la comunicació institucional ha experimentat canvis significatius. Així ho assegura l’expert en comunicació política Xavier Tomàs, que destaca especialment l’aposta per les xarxes socials i la creació de continguts específics per a cada plataforma.
Segons Tomàs, el Govern d’Illa ha deixat enrere el model de les xarxes com a simple repositori de discursos i actes per passar a generar continguts propis amb llenguatges adaptats a canals com Instagram o TikTok. També assenyala una major cura en la posada en escena dels actes institucionals i en la construcció de la imatge pública del president.
Malgrat aquesta evolució, l’expert considera que el gran repte continua sent la interacció amb la ciutadania. Defensa que les xarxes no haurien de servir només per publicar vídeos, sinó també per respondre preguntes, fomentar la participació i combatre la desinformació.
Tomàs també apunta que, tot i que els mítings mantenen la seva utilitat per mobilitzar militants i projectar força política, cada vegada tenen menys pes davant el consum d’informació a través del mòbil. En aquest context, adverteix que els partits catalans encara es mostren poc actius de cara al proper cicle electoral i considera que la comunicació política haurà de ser més directa, participativa i constant en els pròxims anys.