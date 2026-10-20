Es dona per tancat l’episodi de pluges intenses després de dies de precipitacions

Catalunya dona per tancat l’episodi de pluges intenses que ha afectat el territori durant els últims dies. Després d’un dilluns marcat pels ruixats en diversos punts del territori, aquest dimarts la situació meteorològica tendeix a estabilitzar-se i les precipitacions més importants ja han desaparegut.
Davant la millora de les condicions meteorològiques i la disminució del risc, Protecció Civil ha desactivat aquest matí el pla Inuncat, que havia estat activat per seguir l’evolució del temporal.
132 avisos als Bombers per incidències lleus
Malgrat la intensitat d’alguns xàfecs, l’episodi s’ha tancat sense afectacions destacades ni víctimes. Els Bombers de la Generalitat han rebut un total de 132 avisos relacionats amb la pluja, 26 dels quals durant la nit.
La majoria de les actuacions han estat motivades per incidències lleus, com ara caigudes d’arbres, acumulacions d’aigua o vehicles que havien quedat bloquejats. En cap cas s’han registrat ferits.
Les precipitacions més abundants s’han concentrat inicialment al Camp de Tarragona, on en alguns punts s’han superat els 60 litres per metre quadrat, abans de desplaçar-se cap a les comarques de Barcelona i Girona.
Arriba una treva meteorològica
Tot i que durant aquesta tarda encara es podria escapar algun ruixat puntual a les comarques gironines i al Pirineu, els meteoròlegs descarten situacions de risc com les que van motivar els avisos de les últimes jornades.
D’aquesta manera, s’obre una treva després de diversos episodis de pluja intensa. La previsió apunta ara a una setmana més estable, amb temperatures més fresques durant la nit i un ambient plenament tardorenc arreu del territori.