Una dona de 27 anys mor a mans de la seva exparella

Fonts de la investigació han explicat que el detingut i la noia havien mantingut una relació curta. També han explicat que el cadàver estava lligat i que la noia hauria mort escanyada. El noi, finalment, ha confessat el crim.

La consellera d’Igualtat, Tània Verge, ha reclamat a través del seu compte de Twitter la col·laboració de tota la societat per acabar amb el masclisme, diu, que no deixa a les dones tenir una vida lliure. I aqui, a Barcelona, a les 12 del migdia s’ha celebrat un minut de silenci a la seu central de CCOO per lamentar aquest crim.