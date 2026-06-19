Diumenge iniciem la primera onada de calor de l'estiu

El Servei Meteorològic de Catalunya confirma que aquest diumenge començarà la primera onada de calor de l’estiu. Davant d’aquest escenari, la Generalitat demana extremar les precaucions, sobretot a la demarcació de Lleida, on s’esperen les temperatures més altes i un risc d’incendi elevat.
Segons les previsions, a les comarques de Ponent els termòmetres podran arribar i fins i tot superar els 40 graus. A la resta del país, les màximes es mouran entre els 32 i els 38 graus, amb mínimes que superaran els 20 graus de manera generalitzada, cosa que comportarà nits tropicals. Les zones de costa i del Pirineu seran les menys afectades per aquest episodi, que es preveu que s’allargui fins dimarts. Tot i això, un cop passat el pic de calor, les temperatures es mantindran per sobre del que és habitual fins ben entrat el juliol.
La calor arriba en plena campanya de sega, amb molts camps de cereals especialment a Lleida, fet que incrementa el perill. En aquesta zona s’han produït els darrers incendis agrícoles, i els Bombers preveuen reforçar-hi el dispositiu.
Des de Protecció Civil insisteixen en mesures bàsiques com hidratar-se sovint, evitar l’exposició al sol en les hores centrals del dia i extremar la vigilància en activitats a l’aire lliure, especialment en platges i colònies. També recorden la prohibició d’encendre foc o llançar petards a menys de 500 metres de zones forestals. De moment, però, descarten el tancament d’espais naturals.