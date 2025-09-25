Descobrim un podcast molt especial

Amalgama7 és una institució privada que des del 1997 ajuda joves a través d'un grup de clínics especialistes en salut emocional. Al llarg d’aquests 28 anys, s’han especialitzat en l’atenció d’adolescents que presenten comportaments de risc, com ara el trastorn de la conducta o també la patologia dual. Aquí hi concorren també les drogues, en alguns casos, i també altres aspectes psiquiàtrics. Compten amb diversos centres en diferents localitzacions, com el Valldaura, a Berga, el de Can Ros, a l'Alt Camp, o també a Madrid.
Al centre de Valldaura alguns dels residents, en aquest cas joves ex tutel·lats, han fet un podcast, un programa de ràdio que funciona com un de convencional i que tracta de la vida dins d'aquests centre. Doncs avui a 'La Ciutat' hem pogut parlar amb alguns d'aquests joves, la Zoe i el Ray, que ens han explicat com van idear aquest podcast i com és la vida en aquests centres. També hem pogut parlar amb la Maria Àngels Feliu, directora del centre de Valldaura, que ens ha explicat com viuen aquests joves al centre i les activitats que hi fan.