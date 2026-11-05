RISC ESFONDRAMENT

Desallotgen una vuitantena de veïns d'un edifici de Sant Roc per l'aparició d'una esquerda

L'Ajuntament de Badalona ha ordenat l'evacuació preventiva d'un bloc de 20 habitatges després que una inspecció tècnica detectés risc per a les persones.

Montse Valls

Barcelona |

Bombers de la Generalitat en una imagen de archivo.
Bombers de la Generalitat en una imagen de archivo. | BOMBERS DE LA GENERALITAT

Una vuitantena de persones han hagut de ser desallotjades aquest dimecres d'un edifici situat al carrer de Covadonga, al barri de Sant Roc de Badalona, després que es detectés una esquerda al sostre d'un dels pisos.

L'avís el va donar una veïna al migdia. Arran d'aquesta incidència, un arquitecte municipal va inspeccionar l'immoble i va comprovar que l'edifici, construït als anys seixanta, es trobava en molt mal estat. Davant del risc per a la seguretat dels residents, l'Ajuntament va decidir ordenar-ne el desallotjament preventiu a mitja tarda.

Intervenció dels Bombers i la Guàrdia Urbana

Els Bombers de la Generalitat van desplegar tres dotacions, entre les quals el Grup d'Estructures Col·lapsades, per avaluar l'estat de l'edifici i garantir un desallotjament segur.

Els efectius, amb el suport de la Guàrdia Urbana, van acompanyar els veïns perquè poguessin accedir als habitatges i recollir les seves pertinences personals abans d'abandonar el bloc.

Segons els Bombers, l'edifici presenta danys estructurals importants i caldrà executar-hi obres de rehabilitació abans que els 20 habitatges puguin tornar a ser ocupats.

Suport als afectats

Els serveis socials municipals han atès els residents dels 17 pisos ocupats de l'immoble. L'Ajuntament de Badalona ha ofert allotjament temporal al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB).

Tot i això, bona part dels afectats han optat per passar la nit a casa de familiars o amics mentre es determina l'abast dels treballs necessaris per garantir la seguretat de l'edifici.

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